Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 8 Ekim GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Kentte yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
Pazartesi günü Gazientep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 8 Ekim 2024 Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler...
Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.