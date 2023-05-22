Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 22 Mayıs GASKİ su kesinti listesi.. GASKİ Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'de hangi ilçelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını bildiriyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) su alma yapılarında hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacağını açıkladı.

Yapılan bu açıklamanın ardından bölgede yaşayanlar "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?, "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesildi?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Gaziantep'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor? İşte 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI