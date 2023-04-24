Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler! 24 Nisan GASKİ su kesinti listesi.. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'de hangi ilçelerde kesinti olacak? GASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama…

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. GASKİ şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Gaziantep'te arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri GASKİ tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? ve "Hangi bölgelerde sular kesildi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 24 Nisan 2023 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler.. Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI