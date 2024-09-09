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Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 9 Eylül GASKİ su kesinti listesi...

Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 9 Eylül GASKİ su kesinti listesi... GASKİ, kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, GASKİ su kesintisi listesi..