Gaziantep'te uzun süreli su kesintisi! 27 Ağustos 2024 GASKİ su kesinti listesi..

Editör: Salih Demirgan
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşlara bilgi veriyor.
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara cevap arıyorlar.
27 Ağustos 2024 Salı günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 27 Ağustos Salı günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.