Gece ayağınızın altına para koyun, sabah mucizeye hazır olun

Haber Merkezi

Çoğu insanın sır olarak bildiği, fakat şimdiye kadar çok az kişinin farkında olduğu bir yöntem, son günlerde dikkatleri üzerine çekiyor.

Yatmadan önce basit bir işlem yaparak, hem ruhsal hem de bedensel sağlığınıza olumlu katkı sağlamak mümkün.

Yapmanız gereken tek şey, parayı ayağınızın altına yerleştirip üzerine çorap giymek. Sabah etkisine inanamayacaksınız.

DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMİ

Endonezya'da yüzyıldan uzun süredir uygulanan "bozuk para terapisi", son yıllarda dünya genelinde dikkat çekiyor.

Bu terapide, Hindistan cevizi yağı ve bozuk para kullanılarak çeşitli hastalıkların tedavi edilebileceği iddia ediliyor.

"Keroken" adı verilen tedavi yöntemi, özellikle ağrı, romatizma, sinüzit, grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde etkili olarak görülüyor.

Bozuk paraların vücuttaki ters elektriği dengeleyerek enerjiyi harekete geçirdiği ve içerdiği bakır ile vücuda pozitif elektrik yüklediği söyleniyor.

Uygulama oldukça basit. Birkaç bozuk parayı çorabınıza veya atletinize koyarak gece boyunca vücudunuzla temas etmesini sağlıyorsunuz. Tedaviye 10 gün devam ettiğinizde etkilerini daha fazla hissedebiliyorsunuz.

Bu tedavi, vücuttaki bakır eksikliğiyle ilgili sorunları da çözmeye yardımcı olabileceği gibi, depresyon ve tiroid problemleri için de faydalı olduğu belirtiliyor.