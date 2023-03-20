Gece-gündüz eşitleniyor! 21 Mart ekinoksu nedir, etkileri nelerdir? İlkbahar ekinoksu özellikleri Gündüz ve gecenin eşitlendiği 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımküre'de ekinoks meydana gelecek. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksu özellikleri nelerdir? İşte İlkbahar Ekinoksu ve etkileri...

Kuzey yarımküre için baharın gelmesi demek olan 21 Mart ekinoksuna saatler kaldı.

2023 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte sıcaklıklar artmaya başlayacak.

Ekinoks, güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Bundan böyle gündüzler uzar, geceler kısalır.

Gece ile gündüzün eşit olduğu tarih olarak bilinen 21 Mart ekinoksu için araştırmalar hız kazandı.

Peki, 21 Mart ekinoksu etkileri nelerdir? Ekinoks nasıl oluşur, özellikleri nelerdir? İşte ekinoks hakkında bilgiler...

Ekinoks nedir:

Ekinoks sözcüğünün kökeni, Latince eşit anlamına gelen ''aequus'' ve gece anlamına gelen ''nox'' sözcüklerinin birleşimi olan ''aequinoctium'' sözcüğüne dayanır.

Gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinen ekinoks, Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır.

Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeler.

21 Mart ekinoksu özellikleri

21 Mart tarihinde Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür.