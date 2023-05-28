Geçersiz oy sayılacak durumlar | Hangi durumda oy geçersiz sayılır?

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamamasıyla vatandaşlar bir kez daha sandık başına geçiyor.
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapılacak.
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sabah 08:00 itibarıyla başladı. 60 milyondan fazla seçmen oyunu kullanacak.
Vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar geçersiz oy kılan durumları araştırıyor.
Peki hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? YSK geçersiz oy durumu ile ilgili uyarı yaptı. İşte geçersiz oy sayılacak durumlar...
Geçersiz oy sayılacak durumlar
- "Evet", "Tercih" mührü basılmazsa,
- Birden fazla adaya oy verilirse,
- Oy pusulası bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır veya koparılırsa,
- Oy pusulası üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,
- Oy pusulası belirgin bir şekilde özel olarak karalanır , çizilir veya işaretlenirse,
- Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkarsa kullanılan oy geçersiz sayılacak.