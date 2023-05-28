Geçersiz oy sayılacak durumlar | Hangi durumda oy geçersiz sayılır? 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar, oy kullanırken yanlış yapmamak adına oyların geçersiz sayılacağı durumları araştırıyor. Peki hangi durumda oylar geçersiz sayılacak? İşte geçersiz oy sayılacak durumlar...

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde salt çoğunluğun sağlanamamasıyla vatandaşlar bir kez daha sandık başına geçiyor.

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yapılacak.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sabah 08:00 itibarıyla başladı. 60 milyondan fazla seçmen oyunu kullanacak.

Vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar geçersiz oy kılan durumları araştırıyor.

Peki hangi durumlarda oylar geçersiz sayılacak? YSK geçersiz oy durumu ile ilgili uyarı yaptı. İşte geçersiz oy sayılacak durumlar...

Geçersiz oy sayılacak durumlar