Geçilmedi, geçilemez! Çanakkale Zaferi'nin bilinmeyen detayları Büyük Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında, şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz. Bu ülkeyi kurtarmak için ölümü göze alan şehitlerimizi anarken, Çanakkale Zaferi'ne dair de detayları gündeme getiriyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde dünyanın güçlü devletlerine direnen ve Çanakkale'yi geçilmez kılan Türk halkı, kahramanlığını herkese gösterdi.

8 buçuk ay süren ve binlerce can kaybının yaşandığı Çanakkale Zaferi'nin üzerinden tam 108 yıl geçti.

Dünyanın en büyük zaferi olan Çanakkale'de 250.000’in üzerinde şehidimizin hatırasının yanı sıra 250.000’i aşkın İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askerinin izleri de yer alıyor.

57. Piyade Alayı'nı özel kılan bir hikayeyi de buraya bırkalım;

57. Piyade Alayı; Çanakkale Kara Muharebeleri’nin de başlangıcı kabul edilen Anzak Çıkarması ve sonrasındaki başarılı mücadelesiyle tarih yazdı.

Mart 1915’te Çanakkale’ye doğru yola çıkan ve bu tarih itibarıyla 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ile Binbaşı Hüseyin Avni tarafından eğitilen 57. Alay, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin başladığı 25 Nisan 1915’te, Mustafa Kemal’in inisiyatifiyle Conkbayırı’na doğru yola çıktı.

Yine Mustafa Kemal’in emriyle Anzak birliklerine karşı taarruza geçen 57. Piyade Alayı, savaşın sonuna kadar bölgeyi başarıyla savundu. Anzak birlikleri, 57. Piyade Alayı'na göre oldukça fazlaydı. Ancak alay, bölgeyi başarıyla savunup, tarih yazdı.

O dönemde hayatını kaybeden, 57. Alay’a bağlı 628 asker için 1992’de, Gelibolu Yarımadası’nda sembolik bir şehitlik yapıldı.

Conkbayırı Tepesi'ne dair de söyle bir hikaye var;

Mustafa Kemal'in 10 Ağustos 1915 yılında, Conkbayırı süngü taarruzunu yönetirken göğsüne bir şarapnel misketi isabet etti.

Osırada sağ göğüs cebinde bulunan saat sayesinde ölmekten kurtuldu. Olayın yaşandığı ve bugün bir levhanın yanı sıra dört top güllesi ile belirtilen bu bölge, Çanakkale’de gezilecek tarihi yerler arasında başı çekiyor.

Seyit Onbaşı'nın hikayesi

Abdurrahman Efendi ve Emine Hanım'ın oğlu Seyit Ali, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı, o dönem adı Çamlık köyü olan Kocaseyit Mahallesi'nde 1889'da dünyaya geldi. Osmanlı Ordusuna 1909'da yazılıp askerliğe başlayan Seyit Ali, 1912'de Balkan Savaşları'na katıldıktan sonra topçu eri olarak Çanakkale Cephesi'ne gitti.

Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 18 Mart 1915'te İtilaf Devletlerinin başlattığı saldırı sırasında işgal güçlerinin gemilerinden yapılan atışlarla tabyadaki topların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Bu sırada sadece, Seyit Ali'nin görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası'ndaki top sağlam kaldı.

Mermiyi topa kaldıran vinç sisteminin bozulması üzerine Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali'nin de yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi ve top ateşlendi. Atılan mermi, dönemin en donanımlı gemilerinden "Ocean" zırhlısını yan yatırdı. "Ocean", daha sonra Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarparak alabora oldu ve battı.

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülükle uğraştı, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytinyağı fabrikasında çalıştı. "Çabuk" soyadını alan 5 çocuk babası Seyit Onbaşı, yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle 1 Aralık 1939'da 50 yaşında hayatını kaybetti.

Savaşlardaki kahramanlığıyla tarihteki yerini alan Seyit Ali Çabuk'un naaşı, sonradan ismi Kocaseyit olarak değiştirilen köyüne defnedildi.

Conkbayırı Mehmetçik Kitabeleri

Kabatepe-Conkbayırı yolu üzerinde bulunan Kanlısırt Kitabesi, 6-7 Ağustos 1915’teki muharebeleri anlatıyor ve şu sözlerle son buluyor:

“16. Tümen birlikleri çok çetin geçen çarpışmalarda 1.520 şehit, 4.750 yaralı vermesine rağmen Kanlısırt’ı kahramanca savundu.”

Sadece erkekler değil kadınlarda bu savaşta büyük bir mücadele sergiledi. İşte bir örneği;

Reşit Paşa Vapuru’nda Çanakkale Savaşı’na katılan Safiye Hüseyin, ilk Türk hemşiredir.