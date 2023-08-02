Geçmiyorsa dikkat! O hastalık ayak kokusuyla işaret veriyor... Özellikle yaz aylarında ayakkabının içinde havasız kalan ayaklar, kokuyor. Ancak geçmeyen ayak kokusunu hafife almamakta fayda var. Çünkü, bazı hastalıklar geliyorum diyor...

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Kadın erkek fark etmeksizin herkesin korkulu rüyası olan ayak kokusu, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Ayakkabıların da kokmasına neden olan bu sorunla, özellikle yaz aylarında kapalı ayakkabı giyildiğinde daha fazla karşılaşılıyor.

Ayakta yaşayan bakteriler, uygun sıcaklıkta hızla çoğalıyor ve bunun sonucunda ayak kokusu meydana geliyor.

Bazı durumlarda ayak kokusunu ciddiye almak ve bir cildiye doktoruna başvurmak gereklidir.

Ancak geçmeyen ayak kokusu, çok önemli bir hastalığın da habercisi olabilir.

Şekere dikkat

Ayak kokusu, çağın hastalıkları arasında en ön sıralarda yer alan diyabet diğer adıyla şeker hastalığının da farklı belirtileri arasında bulunuyor.

Uzmanlara göre bir ayak ülseri iltihaplanmaya başladığında, sizi bu kokulu işaretle bırakabilir. Farkında olmadığınız bu ülserler dayanılmaz ayak kokularına yol açabilir.