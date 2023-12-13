Gelmez sandık, resmen geliyor! Cümle alem hazır olsun... Marmara'da başlayacak!

"Ne zaman kar yağacak" sorusu, yanıta kavuşuyor.
Sıcaklıktan kavrulduğumuz ayların akabinde soğuk havalar yüzünü gösterdi.
Yağmur bekledik geldi, sıra karda...
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen sosyal medya hesabından Marmara bölgesinde yer alan illerimiz için kar yağışı tarihini verdi.
Şen tarafından bahsedilen iller Marmara bölgemizin doğusunda kalanlar oldu.
Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova...
Pazar günü yağacak
Şen, paylaşımında hafta sonunu işaret ederek şunları aktardı:
"Sıcaklık pazar günü hızla düşüyor. Marmara Batı ve orta Karadeniz ile İç Anadolu’da 8-9 derece düşer. Pazar Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi Karadeniz’in iç kesimleri kar alır. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Kastamonu, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar, Ankara kar görülür. Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda da kar yapar."