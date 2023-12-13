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Gelmez sandık, resmen geliyor! Cümle alem hazır olsun... Marmara'da başlayacak!

Gelmez sandık, resmen geliyor! Cümle alem hazır olsun... Marmara'da başlayacak! İklim krizi, hava durumunu tepeden tırnağı etkiliyor. Geçtiğimiz yıllarda kar yağan zamanlarda şimdilerde soğuk hava hakim. Ancak meteorologlar uyardı; Marmara için etkili olacak...