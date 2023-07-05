GELSİN ZAMLAR! Enflasyon açıklandı mı, kaç oldu? Haziran 2023 enflasyonu Nefesler tutuldu, zamlar için bekleyiş başladı. TÜİK, haziran ayı enflasyonunu duyuracak. Akabinde ise 6 aylık farkla birlikte memur ve emekli artışları netleşecek. Peki, enflasyon açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak? Haziran enflasyonu yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin iple çektiği gün geldi.

TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı.

Maaş zamları, haziran ayı rakamlarıyla birlikte ortaya çıktı. Bu kapsamda "enflasyon açıklandı mı" sorusu gündemde yer alıyor.

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26 oldu. Haziran ayı da üstüne eklenecek.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte detaylar…

Enflasyon açıklandı mı, saat kaçta?

Haziran ayı enflasyonu bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, aylık enflasyon 3.,9 oldu.

6 aylık enflasyon farkı

Bugün açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık fark da netleşti.

Verilere göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 19,77 oldu.