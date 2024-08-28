Gemi pervanelerinin arkada olmasının sebebi neymiş... Uçaklarda önde görmeye alışık olunan pervaneler gemilerde tam tersi yönündedir. Bu çoğu kişi tarafından hava ve su farklı yüzünden olarak yorumlansa da bakın gemi pervanelerinin arkada olmasının sebebi neymiş...

Editör: Seda Yeşilyurt

Gemi ve uçakların ulaşım aracı olması dışında en büyük benzerlikleri ikisinde de pervane olmasıdır. Ancak uçaklarda önde bulunan pervane uçağın burnunda veya kanatlarında yer alırken gemilerde bu durum tam tersi olarak pervane geminin arka tarafında yer alır.

Pervanelerin farklı yerlerde olmasının temel nedeni her ne kadar tasarımsal olduğu düşünülüyor olsa da durum sadece bundan ibaret değilmiş.

Pervanelerin en iyi performansı verebilmesi için konumları oldukça önemli olduğundan gemi ve uçaklarda farklı yerde konumlanan pervanelerin gemilerin arka tarafında konumlanmasının nedeni bakın neymiş.

EN ARKADA YER ALIYORLAR ÇÜNKÜ

Gemilerde pervanelerin arka tarafta konumlanmasının en temel nedeni suyun yoğunluğunun havanın yoğunluğundan 800 kat fazla olmasıymış. Bu denli fazla yoğunluğu çekmek itmekten daha kolay olduğundan pervaneler arka tarafta yer alır.

Ağırlık nedeniyle de arkaya bağlanan pervaneler eğer ön tarafa bağlansaydı dalgaların üzerinden geçmek yerine altına gireceğinden oldukça riskli olacağından ağırlığın arkada kalması nedeniyle arkada yer alırlar.

Ayrıca diğer önemli nedeni ise tamamen güvenlikten kaynaklanır. Denizlerde yaşanacak herhangi bir çarpışmada ana tahrik sistemine zarar görme ihtimaline karşın pervaneler arka tarafta konumlanırlar.