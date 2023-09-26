Gençler telefon, emekliler zam bekliyor! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 26 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Peki Cumhurbaşkanı açıklaması saat kaçta, toplantı gündeminde neler var? İşte emekli zammı ve vergisiz telefon detayları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanan Kabine'nin gündemi oldukça yoğun.

3 haftalık aranın akabinde Erdoğan'ın işaret ettiği kararlar bugün açıklanacak.

Özellikle öğrencilere vergisiz telefon ve emeklilere zam konusu netleşecek.

Milyonlar, nefesini tutmuş ve Kabine kararlarını beklemeye koyulmuş durumda. Bu kapsamda, Kabine toplantısı tarihi ve saati sorgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrilen gözler, müjdeli haber bekliyor.

Peki, Kabine ne zaman toplanacak? Erdoğan açıklaması saat kaçta? Emeklilere zam var mı? Vergisiz telefon çıktı mı? İşte masadakiler...

Bugün toplanıyor

Yeni Kabine toplantısı 26 Eylül Salı yani bugün gerçekleşecek. Toplantının 15-17 saatlerinde başlaması bekleniyor.

Kabine gündemi

Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında milyonlarca emeklinin beklediği zam düzenlemesi yer alıyor.

Ayrıca gençlere verilecek vergisiz telefon vaadinin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Kabinede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak.