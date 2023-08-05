GERİ SAYIM BAŞLADI! Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Trendyol Süper Lig yeni sezon tarihi..

Süper Lig'de 2023/2024 için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Yeni sezonda Trendyol Süper Lig adıyla oynanacak lig büyük heyecana sahne olacak.
Takımlar yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirirken futbolseverler maçların başlayacağı tarihi iple çekiyor.
Yeni sezonun bir an önce başlamasını isteyen futbolseverler yeni sezonun başlayacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı.
Peki, Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte o tarih..
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos 2023 Cuma günü başlayacak.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
İşte 1. haftanın maç programı..
11 Ağustos Cuma
Trabzonspor - Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Konyaspor - İstanbulspor
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
13 Ağustos Pazar
Sivasspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
Alanyaspor - Başakşehir FK
Fatih Karagümrük - Beşiktaş