GERİ SAYIM BAŞLADI! Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Trendyol Süper Lig yeni sezon tarihi.. Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonu hangi tarihte başlayacak? İşte yeni sezonun başlayacağı o tarih..

Süper Lig'de 2023/2024 için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Yeni sezonda Trendyol Süper Lig adıyla oynanacak lig büyük heyecana sahne olacak. Takımlar yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirirken futbolseverler maçların başlayacağı tarihi iple çekiyor. Yeni sezonun bir an önce başlamasını isteyen futbolseverler yeni sezonun başlayacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte o tarih.. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos 2023 Cuma günü başlayacak. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İşte 1. haftanın maç programı.. 11 Ağustos Cuma Trabzonspor - Antalyaspor 12 Ağustos Cumartesi Kasımpaşa - MKE Ankaragücü Konyaspor - İstanbulspor Kayserispor - Galatasaray Pendikspor - Hatayspor 13 Ağustos Pazar Sivasspor - Samsunspor Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Fenerbahçe - Gaziantep FK 14 Ağustos Pazartesi Alanyaspor - Başakşehir FK Fatih Karagümrük - Beşiktaş