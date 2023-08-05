GERİ SAYIM BAŞLADI! Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Trendyol Süper Lig yeni sezon tarihi..

Süper Lig'de 2023/2024 için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezonunun ne zaman başlayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Yeni sezonda Trendyol adıyla oynanacak lig büyük heyecana sahne olacak.

Takımlar yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirirken futbolseverler maçların başlayacağı tarihi iple çekiyor.

Yeni sezonun bir an önce başlamasını isteyen futbolseverler yeni sezonun başlayacağı tarihi arama motorlarında araştırmaya başladı.

Peki, Süper Lig'de 2023/2024 sezonu ne zaman başlayacak? İşte o tarih..

GERİ SAYIM BAŞLADI! Süper Lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig yeni sezon tarihi..

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos 2023 Cuma günü başlayacak.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

İşte 1. haftanın maç programı..

11 Ağustos Cuma

Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Konyaspor - İstanbulspor

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

13 Ağustos Pazar

Sivasspor - Samsunspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

Alanyaspor - Başakşehir FK

Fatih Karagümrük - Beşiktaş