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Gitmeyen pişman oluyor! Dünyada sayılı olan o doğal güzellik Türkiye’de o şehirde yer alıyor...

Gitmeyen pişman oluyor! Dünyada sayılı olan o doğal güzellik Türkiye’de o şehirde yer alıyor... Dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alan o doğal oluşum görenleri büyülemeyi başarıyor. Üstelik Türkiye’nin o şehrinde olan bu güzelliği gören ne Antalya’yı hatırlıyor ne İzmir’i...