Gitmeyen pişman oluyor! Dünyada sayılı olan o doğal güzellik Türkiye’de o şehirde yer alıyor...

Güzellikleriyle görenlerin büyülemeyi başaran o doğal oluşumlar dünyada oldukça nadir rastlanan yapılar arasında yer alıyor.
Dünyada sayılı olan bir doğa harikasını görmek için denizler aşmaya gerek kalmadan Türkiye’nin o şehrine gitmek yeterli oluyor.
Tatil planları yaparken Antalya, İzmir, Bodrum dolaşanlar bu kanyonu gördüğünde şaşıp kalıyor. Doğa severlerin yürüyüş rotaları arasında yer alan kanyon Türkiye’nin o şehrinde keşfedilmeyi bekliyor.
ADI CEHENNEM GÖRÜNTÜSÜ CENNET
Artvin’in Ardanuç ilçesinde yer alan görüntüsü ismine zıt olan Cehennem Deresi Kanyonu görenleri hayran bırakmayı başarıyor.
Ardanuç ilçe merkezine sadece 7 kilometre mesafede bulunan Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin-Ardanuç karayolunun 25’inci kilometresinde konumlanarak adının aksine gideni güzelliğiyle cennete gibi hissettiriyor.
Ziyaretçiler, kanyona ulaşmak için yalnızca bir kişinin geçebileceği kadar dar olan taşlı ve dik patikalardan geçmek gerekiyor. Doğanın gücünü hissetmek isteyen macera severler için eşsiz bir deneyim sunan Cehennem Deresi Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor.