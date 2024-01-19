Gizemli Deve Bulmacası: Sürüden Farklı Olanı Bulmak İçin 7 Saniyeniz Var! Sürüdeki sahte deveyi 7 saniyeden kısa sürede tespit edebilir misiniz? Bu akıllara durgunluk veren ara ve bul bulmacasıyla gözlem becerilerinizi test edin.

ensonhaber.com

bulmacalar beyninizi gizli bir nesne/hayvan olmadığına inandıracak şekilde tasarlanmıştır.

Bunun nedeni, beynimizin eksik bilgiyi doldurma veya olayları, beyinde zaten doldurulmuş olan bilgilerle eşleşecek şekilde algılama yeteneğidir.

Size inanılmaz bir meydan okuma sunmak için bu bulmaca, diğer develerden farklı bir deveyi gizliyor.

Görüntü Pinterest'te yayınlandı ve eşlerinden oldukça farklı olan bir deveyi gizlemektedir.

Hazır mısın? Zamanlayıcıyı başlatın ve ava başlayın! İyi şanlar.

Peki farklı bir deve bulabildin mi?

Hala bulamadın mı?

Hadi, tam orada gözlerinin önünde saklanıyor.

Çözüme gelecek olursak, farklı devenin saklandığı yer burasıdır.