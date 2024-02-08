Gizlenen kaplanı 5 saniyede bulabilen, ava çıkabilir! Hemen test edin... Avcı gözüne sahip kişiler resimdeki kaplanı 5 saniyede bulabilirler. Onlardan biri misin? Şimdi bu meydan okumayı deneyin!

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Optik yanılsama mücadelelerini düzenli olarak uygulamak, bilişsel yeteneklerin geliştirilmesine ve böylece yaşlı insanlarda bilişsel gerilemenin önlenmesine yardımcı olur.

Paylaşılan görselde ağ ile kaplanmış bir kapalı alan gösterilmektedir.

Bu muhafazanın içinde bir kaplan saklıdır.

Görev kaplanı 5 saniyede bulmaktır.

İlk bakışta bunu fark etmek kolay olmayacak.

Bu basit gözlem becerileri testi, gözlerinizin ne kadar keskin olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

Zamanınız şimdi başlıyor! Resmi dikkatlice kontrol edin.

Kaplanı buldun mu?

Zaman bitiyor.

3...

2...

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Cevabını bulamayanlar aşağıdaki çözüme göz atabilirler.