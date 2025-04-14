Gizli tilki nerede? 5 saniyede bulan IQ rekoru kırıyor

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Optik illüzyonlar sadece eğlenceli görseller değil; beynimizin çevreyi nasıl algıladığını ortaya koyan bilimsel testlerdir. Sinirbilimciler, yüksek IQ'ya sahip kişilerin çevresel detayları daha hızlı fark ettiğini ve görsel verileri çok daha hızlı işlediğini belirtiyor.

Bu resimde eski bir ev, paslı bir araba ve sarmaşıklarla kaplanmış çimenler ilk anda dikkat çekiyor olabilir… Ama bu manzaranın bir yerinde ustaca saklanmış bir tilki var.

Hazırsanız, zihninize meydan okuyun ve bu illüzyonun içinde saklanan tilkiyi bulun.

Yukarıdaki resimde terk edilmiş bir alan yer alıyor. Ancak resimde gizlenen bir tilki var.

Göreviniz belirtilen süre içinde gizlenen tilkiyi bulmak.

Tilkiyi sadece 5 saniyede bulabiliyorsanız, olağanüstü bir dikkat seviyesine ve gelişmiş bir görsel zekaya sahipsiniz demektir.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, cevabı aşağıda verdik: