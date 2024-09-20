Göbeklitepe'yi beğenen listeye ekliyor: Her şeyin ilki orada... Konya'daki 9 bin yıllık Çatalhöyük'te bulunan binlerce yıllık objeler tarihe ışık tutuyor.

Haber Merkezi

İnsanlık tarihine ışık tutmayı sevenlerin ilk uğrak yeri Şanlıurfa'daki Göbeklitepe oluyor.

Her yıl ziyaretçi akınına uğrayan mekan, turistlerle dolup taşıyor.

Göbeklitepe'yi görenler, benzer yerleri de keşfetmek istiyor. Bu noktada, gözler Konya'ya çevriliyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan, Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Çatalhöyük, 9 bin yıl öncesinde insanların yaşayış biçimleri hakkında ipuçları veriyor.

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük, dünya arkeoloji çevrelerinde merak uyandıran kazı alanlarının başında geliyor.

Orta Doğu ve Akdeniz çanağında insanoğlunun ilk defa topraktan kap yapmaya başladığı yer olan Çatalhöyük, insanların buğday yetiştirmeye başlamaları, evlerde dini inançları doğrultusunda çizilen duvar resimleri ve öküz başlarıyla ön plana çıkıyor.

İNSANLIĞIN DOĞDUĞU YER

İnsanoğlunun dünyadaki serüvenine ışık tutmayı amaçlayan Çatalhöyük kazısında ortaya çıkan bulgular, insanların beslenme şekilleri, kemik yapıları, genetik özelliklerine ilişkin her yeni bulgunun, günümüz modern insanının bilinmeyenlerine kapı aralıyor.

Kaynak: AA