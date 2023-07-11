Gölgeler bile eriyecek! "Dışarı çıkmayın" uyarısı...İşte o tarihler! İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Asıl yaz şimdi başlıyor...

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından "El Nino" olarak isimlendirilen kavurucu sıcaklar bu hafta Türkiye'de görülmeye başlanacak.

Afrika sıcakları, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkisini gösterecek.

İstanbul başta olmak üzere hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkacak.

Bu kapsamda, "sıcak çarpması" uyarısında bulunuluyor.

Aşırı sıcaklık nedeniyle vücut ısısı kontrolünü kaybeden insanlar, vücut organlarının zarar görmesi veya işlevlerini yerine getirememesi sonucunda hayatlarını kaybedebiliyor.

İşte dikkat edilmesi gereken El Nino tarihleri...

Çarşamba'dan başlıyor

El Nino sıcakları için 12 Temmuz ve devamındaki birkaç güne dikkat çekiliyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı." ifadesine yer verildi.