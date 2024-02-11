Gönül Dağı 127. bölüm fragmanı: Taner'e hapis yolu göründü! "Yazıklar olsun" TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak...

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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, son bölümüyle yine ekran başında büyük bir heyecan yarattı!

Anadolu'nun sıcacık atmosferini yansıtan dizi, izleyicileri her defasında büyülemeyi başarıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların başrollerini paylaştığı Gönül Dağı, izleyicileri her perdede duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Özellikle dizinin son yayınlanan bölümü, seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi.

Amcaoğulları hapse mi girecek?

Amcaoğullarının kasabalıların derdine çare olarak yaptıkları icat, kasabalılar tarafından büyük ilgi görüyor. Kasabalılar Ramazan’ın evine akın ediyor.

Kasabada hayvan hırsızlığı başlamış, hırsızı amcaoğulları yakalamak istemişti. Bu durum amcaoğullarının başına patlayacak mı?

Taner’e dava açılıyor. Bakalım hapse girecek mi? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…