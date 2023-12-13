Gönül Dağı'na geri dönüyor! Taner tam aşkı buldu derken geri gelecek isim dengeleri alt üst edecek… TRT’nin çok sevilen ve en çok seyredilen dizisi Gönül Dağı’nda flaş bir gelişme yaşandı. Taner’in aşkı bulmasıyla mutlu olan seyirci diziye geri dönecek olan ismi öğrenince şok olacak.

ensonhaber.com

TRT’nin popüler dizisi Gönül Dağı, yeni sezonula sürpizler yaşatmaya devam ederken sürprizin en büyüğünü yapmaya hazırlanıyor.

Dizi yeni oyuncular ile kadrosunu genişletirken eskileri de bırakmıyor. Öyle bir ismi geri getirecekler ki tüm dengeler şaşacak.

Taner ve Selma aşkları yaşamaya başlamışken gelecek olan sürpriz isim bu aşkta dengeleri bozacak. Büyük aşkın nasıl etkileneceği büyük bir merak yaratıyor.

İşte diziye geri dönecek olan oyuncu…

Geçtiğimiz sezonlarda yer alan, Taner ile yaşadığı olaylar ile bilinen oyuncunun gelmesiyle yaşanacak yeni olaylar dizinin hikayesinin daha da heyecan verici olmasını sağlayacak.

Kenan’ın eşi Elif Hemşire’nin görevi için gittiği yerden beklenmedik bir şekilde dönüşü seyircileri şaşkına çevirmişti.

Şimdi ise Yasemin karakterini canlandıran Merve Yıldız’ın diziye geri dönüşü ile yaşanacak olanlar büyük bir merakla bekleniyor.