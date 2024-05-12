Görsel dikkat testi: Farklı olan sayıyı 5 saniyede bulanlar üstün zekalı kabul ediliyor Sosyal medyada paylaşılan bir test gündeme oturdu. Peki, siz bu resimde farklı olan sayıyı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi başlayın..

ensonhaber.com

İnternette paylaşılan dikkat testleri kullanıcıların büyük ilgisini çekmeyi başarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Teste katılanlardan '63' sayısı ile dolu olan resimde araya sıkıştırılan farklı sayıyı en kısa sürede bulmaları istendi.

Resimde '63' dışında farklı bir sayı daha bulunuyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın. Süreniz başladı...

İşte o resim;

Resimde çok sayıda '63' bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane var ki o sayı diğerlerinden farklı.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini ifade ediyor.

Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabildiniz?

Eğer farklı sayıyı bulamadıysanız üzülmeyin. Farklı olan sayıyı bulamayanlar için cevabı açıklıyoruz.

İşte resimdeki farklı sayının yeri..