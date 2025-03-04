Görsel Zeka Testi: Bu Ormanda Gizlenen Sahte Ayıyı Sadece %1’i Fark Ediyor!

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Zihninizi ve gözlem yeteneğinizi test etmeye hazır olun.

Bu optik illüzyon bulmacasında, bir grup ayının arasına gizlenmiş sahte bir figür var. Ancak dikkat edin, ilk bakışta hepsi birbirine benziyor.

Yalnızca keskin gözlere sahip ve yüksek dikkat seviyesine ulaşan kişiler, farklı olanı 5 saniye içinde fark edebilir.

Kendinizi bu görsel zeka testinde sınamaya var mısınız? Süreyi başlatın ve gizli detayı şimdi bulun!

Yukarıdaki resimde sevimli boz ayıları ağaçlara tırmanıyor.

Ancak içlerinden biri ayı değil. Göreviniz sahte ayıyı 5 saniye içinde bulmak.

Doğru cevabı bulduysanız tebrikler! Olağanüstü bir IQ'nuz ve üstün gözlem becerileriniz var.

Bulamayanlar aşağıdaki cevaba göz atabilir.