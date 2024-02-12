Görsel zeka testi: Resimdeki ikinci kadını sadece kıvrak zekalılar buluyor Resimdeki ikinci kadını yalnızca dikkatli gözler 7 saniyede fark edebilir. Yapabilir misin? Şimdi öğren...

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Arama ve bulma bulmacaları, bir resim içindeki gizli bir öğeyi belirli bir süre içinde bulma fikrine dayanır. Bu aktivite konsantrasyonu artırmak, dikkati ve konsantrasyonu arttırmak için faydalıdır.

Bu bulmacalar hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir ve ayrıntılara dikkat etme ve görsel algı gibi bilişsel becerileri geliştirmenin eğlenceli bir yolu olarak kullanılır.

Yukarıda paylaşılan görselde ormanda haberleri takip eden bir kadın muhabir ve bir kameraman görülüyor.

Fotoğrafta kadın muhabirin dışında bir kadın daha var.

Keskin gözleriniz resimdeki ikinci kadını 7 saniyede fark edebilir mi?

Bu aktivite dikkat seviyenizi belirlemenin iyi bir yoludur.

Resmin ayrıntılarına dikkat ederek resmi dikkatlice izleyin.

Bu mücadeleyi başarıyla tamamlayan keskin gözlü okuyucuları tebrik ederiz. Kocaman bir alkışı hak ediyorsunuz.

İkinci kadının nerede saklandığını merak mı ediyorsunuz?

O zaman aşağıdaki çözüme göz atmalısınız.

İki ağacın dalları bir kadının yüzünün ana hatlarını oluşturduğu için ikinci kadın ağaçların üzerinde görülebiliyor.