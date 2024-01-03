Görsel zeka testi: Resimdeki kartalı bulmak için 10 saniyeniz var! Beşiktaşlılar bile bulamıyor Sosyal medyada dolaşan bu görsel bulmacayı, yalnızca yüksek IQ'ya sahip olan kişiler çözebiliyor. Resimde dağların arasında gizlenen kartalı bulmak için 10 saniyeniz var. Bakalım siz bulabilecek misiniz…

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Optik illüzyonlar, görsel sanatlar ve bulmacalar aracılığıyla beynimizi kandırarak gerçekte var olan şeylerden farklı bir algı oluşturabilen görsel hilelerdir.

Bu illüzyonlar, bazen var olmayan nesneleri gördüğümüzü düşünmemize ya da gerçekte var olanı farklı şekillerde algılamamıza neden olabilir.

Bulmacanın kuralları oldukça basit: 10 saniye içinde gizli kartalı bulmanız gerekiyor.

Görseldeki güzel manzara içinde saklanan kartalı fark etmek için dikkatlice bakmanız ve hızla tespit etmeniz gerekiyor.

Bu zorlu bulmaca için telefonunuzda 10 saniyelik bir zamanlayıcı ayarlamak yeterli.

Sizi şaşırtacak zorlu bir bulmacaya hazır mısınız? Başlayalım!

Bu optik yanılsama bulmacasında resimdeki kartalı 10 saniyede bulmanızı istedik. Bulduysanız tebrikler.

Yüksek bir görsel zekaya ve şahin gibi gözlere sahipsiniz demektir.

Kartalı hala göremediyseniz üzülmeyin. Sizin için aşağıda cevabı verdik…