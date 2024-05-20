Göz testi: Resimdeki adamın şapkasını 5 saniyede bulan, zekasını kanıtlıyor Sıradan bir resim gibi görünse de, aslında göz gücünüzü ciddi şekilde sınayan bir zeka oyunu! Resimdeki adamın şapkasını 5 saniyede bulabilecek misiniz?

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İllüzyon kelimesi, alay etmek veya kandırmak anlamına gelen Latince illudere fiilinden gelir.

İnsan algısını aldatmak için akıllıca hazırlanmış optik illüzyon görüntüleri, zihinsel ve görsel keskinliği belirlemek için basit testler olarak hizmet ediyor.

Sinirbilimciler genellikle bu görüntüleri beynin inceliklerini ve beynimizin etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumladığını incelemek için bir araç olarak kullanırlar.

Aynı zamanda problem çözme yeteneklerini keskinleştirme ve yanal düşünmeyi geliştirme potansiyeline sahiptir.

Peki siz görsel zekanıza ne kadar güveniyorsunuz?

Bu kartpostal bulmaca görüntüsünde, ortaçağ Japonya'sından bir adam görülüyor.

Bu kişi kayıp şapkasını arıyor. Sizin göreviniz ise 5 saniyede bu şapkayı bulmak.

Resimdeki detaylara dikkat ederseniz şapkayı hemen fark edebilirsiniz.

Eksik şapkayı ilk bulanlar, mükemmel görsel becerilere sahip dikkatli okuyucular olacaktır.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: