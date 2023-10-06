Gözler 29 Ekim'de! Emekliler için 3.ikramiye sevinci! Cumhuriyet'in şerefine... Milyonlarca emekli, Cumhuriyet Bayramı'nın yüzüncü yıl dönümünde ikramiye beklentisine girdi. Çalışmaların yapıldığı kulaklara gelirken, 29 Ekim için geri sayım başladı.

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Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak.

29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, 2023 yılında bir asırlık oluyor.

Ülke genelinde şölenler düzenlenecek, cumhuriyetin şerefine kutlamalar yapılacak.

Manevi duyguların hat safhada olduğu 29 Ekim'de maddi olarak da yüzler gülecek.

Emekliler için 5 bin lira cumhuriyet ikramiyesi iddiası gündeme geldi, beklenti yükseldi.

Bir defaya mahsus ödenmesi planlanan 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi ödemesine dair bilgiler araştırılıyor.

Peki, emeklilere Cumhuriyet İkramiyesi ödenecek mi? 29 Ekim'de 5 bin lira mı yatacak? İşte son durum...

3. ikramiye yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının emeklilere 5 bin lira ikramiye için hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Bakanlık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak müjdeli haber bekleniyor.

5 bin lira ikramiyenin 29 Ekim'e günler kala açıklanması öngörülüyor.