Gözler onların üzerinde: Sosyal medya fenomenleri bakın ne kadar kazanıyor Dilan Polat, Engin Polat ve ailesinin cezaevine girmesi sonucunda bütün gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Peki, Türkiye’de sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?

ensonhaber.com

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanması, Türkiye'de gündemi sarsarak dikkatleri sosyal medya fenomenlerine çevirdi.

Sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan fenomenlerin aylık kazançları, kamuoyunun merak konusu haline geldi.

Bu konuyla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Sosyal medya fenomenleri, özellikle YouTube, Instagram ve TikTok gibi platformlarda milyonlarca takipçiye ulaşarak büyük bir etkileşim sağlıyorlar.

Reklam anlaşmaları, sponsorluklar ve kendi içeriklerini pazarlama gibi yollarla kazanç elde eden fenomenler, bu platformlar üzerinden oldukça yüksek gelir elde edebiliyorlar.

Fenomenler nasıl kazanç sağlıyor?

Türkiye'de, son yıllarda hızla büyüyen sosyal medya influencerlarının sayısı tahmini olarak 170 bin civarında bulunuyor. Influencerlar, 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları için gelir vergisi ödemiyor.

Uzmanlara göre birçok influencer, kazançlarını kripto paralar aracılığıyla alıyor ve şahsi hesaplarına aktarıyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre; Reklamcılar Derneği'nin Türkiye Medya Yatırımları raporuna göre, influencer pazarlaması alanındaki yatırımlar hızla büyümeye devam ediyor. 2023 yılının ilk altı ayında, şirketlerin influencer pazarlamasına yönelik gerçekleştirdiği reklam yatırımları 1 milyar 709 milyon TL'yi aştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat artışa işaret ediyor.

Reklamcılar Derneği, dijital medya alanında influencer pazarlamanın büyümesine dikkat çekerek, markaların tüketiciye ulaşmak için bu alana daha fazla yatırım yaptığını ifade ediyor.

5 milyon TL üzerinde bütçeler

Rapora göre geçen yıl markaların yüzde 35'i influencer pazarlaması için 2 milyon TL'den yüksek bir bütçe ayırdı. Markaların yüzde 18'inin pazarlama bütçesi 5 milyon TL'nin üzerinde oldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren 50'in üzerinde global ve yerel şirketle yapılan bir ankete göre, influencer işbirlikleri her zamankinden daha popüler hale geliyor. Geçtiğimiz yılın verilerine göre, influencer işbirlikleri için en fazla tercih edilen platform yüzde 97,7 ile Instagram olarak belirlendi. Instagram'ı yüzde 48,8 ile YouTube ve yüzde 46,5 ile TikTok izledi.

Ankete katılanların yüzde 82'si, işbirliklerinde ödeme yöntemi olarak paylaşım karşılığı ücreti tercih ettiklerini belirtti. Yüzde 38, ücretsiz ürün veya hizmet, yüzde 13, satış komisyonu ve yüzde 11, indirim kodu kullanmayı tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 13'ü ise işbirliklerinin performansına dayalı ödeme yapmayı tercih ediyor.