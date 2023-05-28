GÖZLER PİYASADA! Seçim sonrası altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın... Seçim sürecini tamamlayan Türkiye'de gözler piyasaya çevrildi. Altın yatırımcıları, sarı metalde son fiyatları sorguluyor. Bu kapsamda gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi merak ediliyor. İşte altın fiyatları...

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2.tur kapsamında cumhurbaşkanını seçti. Recep Tayyip Erdoğan, zaferini ilan etti. Seçimin ekonomik etkileri ise yatırımcıların merceğinde. Gözler altın fiyatlarına çevrilirken, piyasalarda son durum araştırılıyor. Bu kapsamda, "gram altın", "çeyrek altın", "ONS altın", "altın ne kadar oldu", "altın düştü mü yükseldi mi" gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Altın piyasasının seçim sürecinde hareketli olacağı uzmanlar tarafından belirtilmişti. Peki, seçim sonrası altın ne durumda? İşte son rakamlar... 28 Mayıs 2023 Altın Fiyatları Gram altın: 1.249.93 TL Çeyrek altın: 2.343 TL Yarım altın: 4.715 TL Tam altın: 9.079.61 ONS altın: 1.947.14 TL