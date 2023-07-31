Gram altın 2 bin lira olacak mı? Altın 2 bin TL'yi görür mü? Altın yatırımcıları gram altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Bin 700 lira civarında seyreden gramın akıbeti merak ediliyor.

31 Temmuz günü gram altın 1700 lirayı gördü.

Güne yükselişle başlayan altındaki en ufak hareketlilik dikkatle izleniyor.

Aylardır uzmanlar tarafından incelenen altın iniş çıkışları için her analiz inceleniyor.

Yatırımcısının bir an bile gözünü ayırmadığı altın ne olacak merak konusu.

Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor.

Altın piyasasını etkileyen birçok faktör mevcut iken, akıllarda bir soru işareti var.

Tahminler

Analistler, gram altında yıl sonuna kadar uzun vadede yükselişi öngörüyor. Gram altının 2 bin liraya ulaşması ise beklentiler dahilinde. Ancak Merkez Bankası ve FED'in politikaları da etkileyici olacak.

*Yatırım tavsiyesi değildir