Gram altından yeni rekor! Altın bugün ne kadar? 2 Ocak 2024 Salı güncel altın fiyatları
ensonhaber.com

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.

2 Ocak Salı günü itibariyle 1980 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırdı.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.

Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 2 Ocak 2024 Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.980,69 TL

Satış: 1.981,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.259,22 TL

Satış: 3.332,62 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.508,00 TL

Satış: 13.712,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.498,07 TL

Satış: 6.665,23 TL

Altın ons

Alış: 2.073,00 Dolar

Satış: 2.073,29 Dolar