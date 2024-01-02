Gram altından yeni rekor! Altın bugün ne kadar? 2 Ocak 2024 Salı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları arama motorlarında en sık araştırılanlar arasında yer alıyor.
2 Ocak Salı günü itibariyle 1980 TL seviyelerine yükselen gram altın yeni bir rekor kırdı.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sıkça araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merakla takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 2 Ocak 2024 Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.980,69 TL
Satış: 1.981,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.259,22 TL
Satış: 3.332,62 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.508,00 TL
Satış: 13.712,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.498,07 TL
Satış: 6.665,23 TL
Altın ons
Alış: 2.073,00 Dolar
Satış: 2.073,29 Dolar