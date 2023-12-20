GSB 2021 personel alımı yapacak! GSB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2021 personel alımı yapılacak. İşte personel alımı hakkında merak edilenler...

ensonhaber.com

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2021 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2021 yeni personel alımını gerçekleştireceklerini duyurdu.

Bu açıklama sonrası başvuruların ne zaman başlayacağı merak uyandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 personel alımı başvuru tarihleri, yayınlanan kılavuz sonrasında belli olacak.

Başvuruların "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor. Peki başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.