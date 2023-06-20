GSS primleri ne kadar oldu? Asgari ücret zammının ardından GSS primi ne kadar olacak? Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler Genel Sağlık Sigortası primlerinin ne kadar olduğuna çevrildi. İşte merak edilen sorunun yanıtı..

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından Genel Sağlık Sigortası primleri hakkında aramalar hız kazandı. Asgari ücretin zamlanmasının ardından asgari ücretin etkiledikleri arasında yer alan Genel Sağlık Sigortası primleride zamlandı. Konuyu yakından takip eden milyonlarca vatandaş "GSS primi ne kadar oldu" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Genel Sağlık Sigortası primleri ne kadar oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı.. GSS primi ne kadar oldu? 332,5 lira olan Genel Sağlık Sigortası prim tutarı yeni asgari ücret zammından sonra 405 liraya yükseldi.