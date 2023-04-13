Güçlendirme kredisi ne kadar olacak? 2023 Güçlendirme kredisi faiz oranları! Güçlendirme kredisinin miktarı ve faiz oranları merak edilmeye başlandı. Güçlendirilmeye elverişli daireler ve binalar için tahsis edilmekte olan güçlendirme kredisi, belirlenmiş olan üst tutara dek çekilebilecek. İşte faiz oranları hakkında merak edilenler...

Güçlendirme kredisi hakkındaki ayrıntılar merak ediliyor. 13 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete kararına göre daire başı kullanılabilecek kredi oranı açıklandı. Daire başı en fazla 320 bin TL olarak kullanılabilecek. Ayrıca senelik 600 baz puan faiz desteği verilecek olan güçlendirme kredisi için 2 sene geri ödemesiz dönem imkanı da sağlanmış olacak.

Güçlendirme kredisi ne kadar olacak?

Resmi Gazete'de güçlendirme kredisi hakkında karar yayınlandı. Yayımlanan Resmi Gazete kararı ile yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye ya da yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruların süresi bir yıldan üç yıla arttırılmış oldu.

Güçlendirme kredisi faiz oranları ne kadar olacak?

Güçlendirme kredisi faiz oranları da sık sık sorgulanıyor. Önümüzdeki günlerde bankalar tarafından bu faiz oranlarının duyurulması bekleniyor. Duyurulan kredi faiz oranından 600 baz puanlık devlet desteği düşürülmüş olacak ve ayrıca faiz indirimi de sağlanacak.