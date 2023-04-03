GÜMÜŞ ALACAKLAR DİKKAT! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 3 Nisan 2023 güncel gümüş fiyatı.. 3 Nisan 2023 Pazartesi günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. İşte güncel gümüş fiyatları..

Son yılların popüler yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyorlar. Uzman isimler ise gümüş fiyatlarının 2023 yılında yükselişini sürdürerek yatırımcısını mutlu edeceğini düşünüyor. 2023 yılına yükseliş ile başlayan gümüş 2022 yılında yatırımcısına altından daha fazla getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2023 Pazartesi günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 3 Nisan 2023 Pazartesi günü itibariyle gümüşün gramı 14 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %1,61 düşüş son bir haftada ise %3,20 oranında yükseliş göstermiştir.