GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 9 Mart 2023 güncel gümüş fiyatı.. 9 Mart Perşembe günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş fiyatlarından bir düşüş yaşanıyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor. Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor. Geçtiğimiz sene yatırımcısına altından daha fazla kar sağlayarak dikkat çeken gümüş son dönemde düşüş trendine girdi. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 9 Mart 2023 Perşembe günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 9 Mart Perşembe günü itibariyle gümüşün gramı 12 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son bir haftada %-4,04 oranında düşüş gösterdi..