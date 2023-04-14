GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 14 Nisan 2023 güncel gümüş fiyatı.. 14 Nisan Cuma günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını araştırıyor. Uzmanlar gümüş fiyatlarının 2023 yılında yükselişine devam ederek yatırımcısını sevindireceğini öngörüyor. Gümüş fiyatını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sık sık gümüş hakkında aramalar gerçekleştiriyor. 2023 yılına yükseliş ile başlayan gümüş 2022 yılında yatırımcısına altından daha fazla getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 14 Nisan 2023 Cuma günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 14 Nisan Cuma günü itibariyle gümüşün gramı 16 lira 14 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %0,46, son bir haftada %4,33 oranında yükseldi. Gümüş, 14 Nisan itibariyle 16,14 TL'lik fiyatı ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.