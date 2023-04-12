GÜMÜŞ YÜKSELİYOR! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 12 Nisan 2023 güncel gümüş fiyatı.. 12 Nisan 2023 Çarşamba günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Son dönemin en popüler yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uzmanlar gümüş fiyatlarının 2023 yılında yükselişine devam ederek yatırımcısını mutlu edeceğini öngörüyor. Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında sık sık aramalar gerçekleştiriyor. 2023 yılına yükseliş ile başlayan gümüş 2022 yılında yatırımcısına altından daha fazla getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 12 Nisan Çarşamba günü itibariyle gümüşün gramı 15 lira 72 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %1,08, son bir haftada %1,83 oranında değişim gösterdi. Gümüş, bugün itibariyle 15,72 TL'yi görerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.