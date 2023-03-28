GÜMÜŞ YÜKSELİYOR! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 28 Mart 2023 güncel gümüş fiyatı.. 9 Mart Perşembe günü gümüşün fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş fiyatları son günlerde yükseliş gösteriyor. Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor. Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor. Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2023 Salı günü güncel gümüş fiyatı.. Gümüş bugün ne kadar? 28 Mart Salı günü itibariyle gümüşün gramı 14 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son bir haftada %2,65 oranında yükseldi.