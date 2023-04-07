GÜMÜŞ YÜKSELİYOR! Gümüş gram fiyatı ne kadar? 7 Nisan 2023 güncel gümüş fiyatı.. 7 Nisan Cuma günü gümüş fiyatının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte güncel gümüş fiyatları..

Gümüş yatırımcıları internette sık sık gümüş fiyatı hakkında araştırmalar yapıyor. Gümüşün gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Son dönemin en gözde yatırım araçlarından birisi haline gelen gümüşün fiyatı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Gümüş alıp satmak isteyen vatandaşlar günlük olarak gümüşün fiyatını öğrenmek için arama motorlarında arama yapıyor.

Geçtiğimiz sene yatırımcısına altından daha fazla kar sağlayarak dikkat çeken gümüş son dönemde düşüş trendine girdi.

Peki gümüş bugün ne kadar oldu? İşte 7 Nisan 2023 Cuma günü güncel gümüş fiyatı..

Gümüş bugün ne kadar?

7 Nisan Cuma günü itibariyle gümüşün gramı 15 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Gümüş son 24 saat içerisinde %0,16, son bir haftada %4,18 oranında değişim gösterdi.

7 Nisan itibariyle 15,49 TL'den işlem gören gümüş son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.