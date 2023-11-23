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Gün boyu sürecek! İzmir'de büyük su kesintisi! 23 Kasım İzmir su kesinti listesi..

Gün boyu sürecek! İzmir'de büyük su kesintisi! 23 Kasım İzmir su kesinti listesi.. İZSU, bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…

ensonhaber.com İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler İZSU tarafından duyuruldu. Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesilecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 23 Kasım Perşembe su kesintisi yaşanacak bölgeler.. İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI