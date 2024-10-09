Güncel akaryakıt fiyatları 9 Ekim 2024: Benzin, motorin, LPG… Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. Peki, 9 Ekim 2024 Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar…

Haber Merkezi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişim yaratmaya devam ediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum ise indirim ve zam haberleriyle şekilleniyor.

8 Ekim 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatları ne durumda? Bugün benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?

Vatandaşlar, güncel fiyatları merak ederken, benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

İşte 9 Ekim güncel akaryakıt fiyatları…

9 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 42.91 TL

Motorin: 42.72 TL

LPG: 25.13 TL

ANKARA

Benzin: 43.27 TL

Motorin: 43.18 TL

LPG: 25.14 TL

İZMİR

Benzin: 43.72 TL

Motorin: 43.70 TL

LPG: 25.04 TL