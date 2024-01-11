Güncel altın fiyatları: 11 Ocak Perşembe altın fiyatları! Canlı altın kuru.. 11 Ocak 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 11 Ocak 2024 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.958,59 TL

Satış: 1.958,92 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.280,63 TL

Satış: 3.354,49 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.598,00 TL

Satış: 13.804,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.540,75 TL

Satış: 6.708,99 TL

Altın ons

Alış: 2.033,31 Dolar

Satış: 2.033,66 Dolar