Güncel altın fiyatları: 12 Ocak Cuma altın fiyatları! Canlı altın kuru.. 12 Ocak 2024 Cuma gününün güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

ensonhaber.com

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 12 Ocak 2024 Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.968,87 TL

Satış: 1.969,10 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.273,39 TL

Satış: 3.348,58 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.569,00 TL

Satış: 13.774,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.526,33 TL

Satış: 6.697,16 TL

Altın ons

Alış: 2.035,98 Dolar

Satış: 2.036,30 Dolar