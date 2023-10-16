Güncel altın fiyatları: 16 Ekim Pazartesi altın fiyatları! Canlı altın kuru.. 16 Ekim Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında bulunuyor.

Altının günlük seyri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık araştırılmaktadır.

Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 16 Ekim Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.716,17 TL

Satış: 1.716,39 TL

Çeyrek altın

Alış: 2.866,82 TL

Satış: 2.931,50 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 11.895,00 TL

Satış: 12.075,00 TL

Yarım altın

Alış: 5.715,72 TL

Satış: 5.863,77 TL

Altın ons

Alış: 1.919,64 Dolar

Satış: 1.919,90 Dolar