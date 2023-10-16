Güncel altın fiyatları: 16 Ekim Pazartesi altın fiyatları! Canlı altın kuru..

Güncel altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında bulunuyor.
Altının günlük seyri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık araştırılmaktadır.
Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 16 Ekim Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.716,17 TL
Satış: 1.716,39 TL
Çeyrek altın
Alış: 2.866,82 TL
Satış: 2.931,50 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 11.895,00 TL
Satış: 12.075,00 TL
Yarım altın
Alış: 5.715,72 TL
Satış: 5.863,77 TL
Altın ons
Alış: 1.919,64 Dolar
Satış: 1.919,90 Dolar