Güncel altın fiyatları: 17 Mayıs Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları arama motorlarında en çok araştırılan konuların arasında bulunuyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.
Altın alıp satmak isteyenler veya elinde altın bulunduranlar altın fiyatlarını merak ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 17 Mayıs 2024 Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.472,30 TL
Satış: 2.472,63 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.948,78 TL
Satış: 4.040,32 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 16.379,00 TL
Satış: 16.627,00 TL
Yarım altın
Alış: 7.872,89 TL
Satış: 8.080,63 TL
Altın ons
Alış: 2.383,13 Dolar
Satış: 2.383,50 Dolar