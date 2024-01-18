Güncel altın fiyatları: 18 Ocak Perşembe altın fiyatları! Canlı altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
Elinde altın bulunanlar ve altın alıp satmak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.
Peki, 18 Ocak 2024 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 1.950,07 TL
Satış: 1.950,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.279,09 TL
Satış: 3.354,42 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 13.589,00 TL
Satış: 13.794,00 TL
Yarım altın
Alış: 6.537,69 TL
Satış: 6.708,84 TL
Altın ons
Alış: 2.012,50 Dolar
Satış: 2.012,81 Dolar