Güncel altın fiyatları: 18 Ocak Perşembe altın fiyatları! Canlı altın fiyatları... 18 Ocak 2024 Perşembe gününün güncel altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

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Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor.

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları internette en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.

Elinde altın bulunanlar ve altın alıp satmak isteyenler günlük olarak altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

Bugünkü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 18 Ocak 2024 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 1.950,07 TL

Satış: 1.950,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.279,09 TL

Satış: 3.354,42 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 13.589,00 TL

Satış: 13.794,00 TL

Yarım altın

Alış: 6.537,69 TL

Satış: 6.708,84 TL

Altın ons

Alış: 2.012,50 Dolar

Satış: 2.012,81 Dolar