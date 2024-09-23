Günde 1 kez yiyin, magnezyumu fulleyin... Uykusuzluk, yorgunluk, halsizlik gibi sonuçlara neden olan magnezyum eksikliğini tamamlamak için günde 1 kez o besini almak yetiyor.

Yağmur Dinç

Kasların sağlam kalması için şart olan magnezyum, eksikliğinde birçok sağlık sorununa yol açıyor.

Kramplar, kas erimeleri, yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri olan magnezyum eksikliğini beslenme düzeni ile tamamlamak mümkün.

Bu noktada, magnezyum içeren besinleri öğünlerinize eklemelisiniz.

Peki, magnezyum en çok hangi gıdada var? İşte yanıtı!

MAGNEZYUM DEPOSU

En çok magnezyum içeren besinlerin başında muz, avokado, kaju, badem, kabak çekirdeği ve bitter çikolata gelir.

Özellikle her gün avokado tüketmek, vücuttaki magnezyum oranını iyileştirmede çok önemlidir.

Tekli doymamış yağ ve lif içeriği ile kalp sağlığına destek olan avokadonun bir porsiyonu (100-120 gr) yaklaşık 58 mg magnezyum içerir.